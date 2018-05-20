تعرف على أسعار فولكس فاجن خلال مايو

شريف عيسىحصلت بوابة "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الألمانية فولكس فاجن عن شهر مايو، والصادرة عن شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى في مصر.وتعمل حالياً المصرية التجارية وأوتوموتيف على توفير طرازين من فولكس فاجن، وهما الجيل الثاني من تيجوان، والجيل الثام

شريف عيسى

حصلت بوابة “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الألمانية فولكس فاجن عن شهر مايو، والصادرة عن شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى في مصر.

وتعمل حالياً المصرية التجارية وأوتوموتيف على توفير طرازين من فولكس فاجن، وهما الجيل الثاني من تيجوان، والجيل الثامن من باسات موديلات 2018.

وتتوافر تيجوان بفئة واحدة فقط وهى P2 بسعر 670 ألف جنيه، فيما تتوافر باسات بفئتين وهما Trend line بقيمة 505 آلاف جنيه، وفئة Trendline with app connect بسعر يصل إلى 353 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن المصرية وأوتوموتيف تسعد حالياً لطرح طراز ارتيون الجديد كلياً خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا” والمقرر انطلاقه فى الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر.



وشهدت معدلات استيراد فولكس فاجن نمواً بنسبة 83.4%، خلال الربع الأول من العام الجارى بإجمالى 541 سيارة، مقارنه بنفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 295 وحدة مستورده.

وتخطط المصرية التجارية وأوتوموتيف لبيع ما يقرب من 2000 سيارة من فولكس فاجن بنهاية العام الجاري.

