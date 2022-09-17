تعرف على أسعار عمرة المولد النبوي 2022

تبدأ أسعار عمرة المولد النبوي لعام 2022م و1444ه، من 25 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي وحتى 40 ألف لبرامج الأربع والخمس نجوم، وفقًا لتوقعات عدد من أصحاب شركات السياحة.

وكان وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية.

جاء ذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، إذ إنه من المقرر أن تبدأ رحلات هذا الموسم فى أكتوبر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الخميس 4 أغسطس الماضى.

أسعار عمرة المولد النبوي

ونصت الضوابط على ضرورة سداد شركات السياحة مبلغ تأمينى مؤقت بقيمة 2 مليون جنيه، مع ضرورة التزام الشركات بالضوابط الصحية، وتقديم الإقرارات والشهادات الخاصة بالمعتمرين، وفقًا للضوابط المصرية والسعودية، والتأكد من حصول المواطن الراغب فى أداء العمرة على جرعات اللقاح اللازمة.

وحذرت الضوابط من تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة بخلاف الجنيه، وعدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة.

وتضمنت الضوابط أيضًا ضرورة التزام الشركات بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزى فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة فى هذا الشأن، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذلك المملكة العربية السعودية.

ونوهت الضوابط بضرورة تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة، وتحميل العقد المبرم بين المعتمر والشركة إلكترونيًا على البوابة، كما يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة.

وأفادت الضوابط بأنه لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين شركات السياحة وبعضها، ويجوز لأى شركة تم إيقاف الوكيل السعودى المتعاقدة معه التضامن مع أى شركة سياحية أخرى لديها وكالة.

وتلتزم شركات السياحة وفقًا للضوابط، بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة وفي حال إخلال الوكيل السعودي بهذا الإلتزام يتعين على شركة السياحة إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق البوابة من خلال نظام الاستغاثة SOS أو الحضور لمقر البعثة أو البريد الإلكتروني أو عن طريق تطبيق الواتس آب.

وشددت الضوابط المنظمة للموسم على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابيى للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء به وذلك بما لا يتجاوز 250 نزيل للمصعد الواحد.