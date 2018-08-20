تعرف على أسعار طرازات سيات بمصر في أغسطس

شريف عيسىحصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات سيات، أحد العلامات التجارية المملوكة لفولكسفاجن جروب، عن شهر أغسطس، والصادرة عن شركة كيان للتجارة والإستثمار، الوكيل الحصرى للعلامة التجاريةلها فى مصر.وسعرت كيان اتيكا فئة Style بقيمة 480 ألف جنيه، أما فئة Style Plus فبلغ سعرها 565 ألف جنيه، وحد

شريف عيسى

حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات سيات، أحد العلامات التجارية المملوكة لفولكسفاجن جروب، عن شهر أغسطس، والصادرة عن شركة كيان للتجارة والإستثمار، الوكيل الحصرى للعلامة التجاريةلها فى مصر.

وسعرت كيان اتيكا فئة Style بقيمة 480 ألف جنيه، أما فئة Style Plus فبلغ سعرها 565 ألف جنيه، وحدد الوكيل سعر فئة Xcellence بنحو 610 ألف جنيه.

وأما عن إبيزا، فتراوحت أسعارها ما بين 284 ألف جنيه لفئة Reference، و334 ألف جنيه لفئة RF.

وقدمت كيان طراز ليون بمحركين الأول سعة 1.6 لتر، والثانى بسعة 1.2 لتر Tsi بفئة واحدة فقط وهى Style Plus بقيمة 385 ألف جنيه.

وسعرت وكيل العلامة الأسبانية طراز توليدو بقيمة 295 ألف جنيه لفئة Referencd، و335 ألف جنيه عن فئة Style.

