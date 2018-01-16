تعرف على أسعار صيانات كيا بيكانتو

المال- خاصأعلنت شركة العالمية للتجارة والتوكيلات Eit- وكيل كيا، قائمة أسعار صيانات كيا بيكانتو الدورية، خلال يناير الحالي، لتتراوح بين 810 و3200 جنيه، غير شاملة الضريبة.** قائمة صيانات الـ10- 30- 50- 70- 90 ألف كيلو بلغت أسعار الصيانات الدورية للسيارة بيكانتو لمسافات الـ10 و50 و70 و90 ألف كيلو ن

المال- خاص

أعلنت شركة العالمية للتجارة والتوكيلات Eit- وكيل كيا، قائمة أسعار صيانات كيا بيكانتو الدورية، خلال يناير الحالي، لتتراوح بين 810 و3200 جنيه، غير شاملة الضريبة.

** قائمة صيانات الـ10- 30- 50- 70- 90 ألف كيلو

بلغت أسعار الصيانات الدورية للسيارة بيكانتو لمسافات الـ10 و50 و70 و90 ألف كيلو نحو 810 جنيهات، تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، والفحص على العفشة وتربيطها وضبط ضغط الإطارات.

** قائمة صيانات الـ20- 100 ألف كيلو

سجلت تكاليف صيانات الـ20- 100 ألف كيلو نحو 1596 جنيهًا، تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء والبوجيهات وضبط ضغط الإطارات.

** قائمة صيانات الـ40- 80 كيلو

وتصل تكاليف الصيانات الدورية الـ40 ألف كيلو إلى 2546 جنيهًا، تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر بنزين وفلتر الهواء وبوجيهات ومياه التبريد وزيت الفرامل والفحص على العفشة وتربيطها وضبط ضغط الإطارات، فيما تقدر أسعار صيانة الـ80 ألف كيلو بـ2707 جنيهات.

** قائمة صيانات الـ60 ألف كيلو

وتبلغ أسعار صيانة الـ60 ألف كيلو نحو 3200 جنيه، تشمل تغير زيت المحرك وفلتر الزيت و فلتر الهواء والبوجيهات وسيور إدارة وزيت الفتيس والكشف على العفشة وتربيطها وضبط ضغط الإطارات.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار الصيانات الدورية لـ”كيا بيكانتو”:



