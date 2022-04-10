كشفت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف برئاسة اللواء جمال رشاد عن خطة أسعار شواطئ الإسكندرية لموسم صيف 2022، وسط استعدادات مكثفة بالمحافظة تلك الآونة

وأعلنت الإدارة اليوم عن إضافة شاطئ مجاني جديد بنسبة ١٠٠٪ أمام الرواد بمنطقة المندرة، ليصبح الإجمالي شاطئين بأكبر مساحة رملية، حيث أعلنت الإدارة العام المنقضي تشغيل أول شاطئ مجاني بالإسكندرية بمنطقة المندرة أيضاً ، والذي لاقي إقبال غير مسبوق بصيف ٢٠٢١.

يشار إلى أن شواطئ الإسكندرية هى المقصد الأول للمصريين عامة والسكندريين بصفة خاصة خلال اشهر الصيف ، كما انها المصيف الاقتصادي الاول والذي يناسب كافة فئات المواطنين ، لذلك كانت التعليمات بعدم زيادة أسعار دخول الشواطئ عن اسعار موسم الصيف الماضى .

ومن ناحيته رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي مستأجرى الشواطئ بالتنبيه علي عمالهم بعدم استغلال المواطنين وحسن معاملتهم ، وكذلك التأكيد علي مجانية استخدام دورات المياة ووحدات خلع الملابس.

كما أكد “رشاد” علي تواجد فرق المتابعة اليومية والرقابة علي كافة الشواطئ وتوافر جميع قنوات التواصل مع المواطنين للتأكد من تحقيق الزنضباط الكامل والإلتزام والتعامل الفوري مع اية مشكلات قد تظهر فى حينه.

ووفقاً لرئيس الإدارة في تصريحات صحفية اليوم، تأمل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن تجد تعاونا من رواد الشواطئ بالتحلي بالايجابية والابلاغ عن اى مخالفة فور حدوثها وليس بعد مغادرة موقع المخالفة ليتسنى لهم معاقبة المخالف وتقديم الدعم والمساعدة الكاملة لرواد الشواطئ.

وقال رئيس الإدارة “نتمني أن يكون موسم صيفي مميز بفضل تعاون المواطنين والتزامهم بالحفاظ علي نظافة الشواطئ والالتزام بتعليماتها وأهمها تعليمات فرق الإنقاذ والغطاسين.

وأكد “رشاد” على ضرورة حظر نزول البحر بعد غروب الشمس، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالاداب العامة فيما يخص ارتداء الملابس المناسبة حال مغادرة الشواطئ والسير علي طريق الكورنيش والطرق الفرعية.

وأعلن أنه لن يسمح بدخول المشروبات الكحولية والأسلحة البيضاء والشيشة للشواطئ نهائيا وسيتم مصادرتها و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنشر “المال” أسعار الشواطئ بصيف ٢٠٢٢ بحسب بيانا رسمياً أصدرته اليوم