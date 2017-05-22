تعرف على أسعار شنط رمضان وزارة التموين

محمد مجدي:طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة شنطتي رمضان بتخفيض تصل إلى 15%، بمناسبة معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان، ويتم عرض الشنطتين للمواطنين خلال أيام المعرض المستمر من 22 إلي 26 مايو الجاري.الشنطة الاولي تتكون من 7 أصناف بسعر 70 جنيها بدلا من 81.5 جنيه

محمد مجدي: طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة شنطتي رمضان بتخفيض تصل إلى 15%، بمناسبة معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان، ويتم عرض الشنطتين للمواطنين خلال أيام المعرض المستمر من 22 إلي 26 مايو الجاري. الشنطة الاولي تتكون من 7 أصناف بسعر 70 جنيها بدلا من 81.5 جنيه وتحتوي على 1 كيلو سكر وزجاجة زيت واحد لتر و2 كيلو أرز مصري معبأ وعبوة مسلي صناعي 500 جرام وعلبة صلصة 300 جرام و3 كيس مكرونة وزن 350 جرام وكيلو بلح شعبي. أما الشنطة الثانية تتكون من 10 أصناف بسعر 95 جنيها بدلا من 121.5 جنيه وتحتوي على 1 كيلو سكر وزجاجة زيت واحد لتر و2 كيلو أرز مصري معبأ و3 كيس فول وزن 500 جرام وكيس عدس 500 جرام وعبوة مسلي صناعي وزن 500 جرام و3 كيس مكرونة وزن 350 جرام و2 باكو شاي 40 جراما وكيلو بلح فاخر.