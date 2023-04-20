تعرف على أسعار شحن الحاويات من الموانئ الصينية إلى المصرية (جراف)

أعلنت عددا من الخطوط الملاحية عن أسعار الشحن المتوقعة من الموانئ الصينية للموانئ المصرية خلال الشهر المقبل ” مايو ” .

ووفقا لبيانات الخطوط الملاحية، فقد بلغت أسعار الشحن من ميناء شنغهاي إلى ميناء دمياط بواقع 1650 دولار للحاوية 20 قدم، بينما بلغ سعر شحن الحاوية 40 قدم إلى 2300 دولار.

كما بلغ سعر شحن الحاويات 20 قدم إلى ميناء الإسكندرية إلى 1635 دولار للحاوية، و2400 دولار للحاوية 20 قدم، و2285 دولار للحاوية 40 قدم لنقل البضائع المجمدة والمعروفة بالحاويات الثلاجة.

كما بلغ سعر شحن الحاوية 20 قدم إلى موانئ بورسعيد 1700 دولار للحاوية، و2400 دولار للحاوية 20 قدم، و2380 دولار للحاوية الثلاجة.

كما بلغ متوسط سعر نقل الحاوية من ميناء نينجو الى ميناء دمياط نحو 1700 دولار للحاوية 20 قدم، و2450 دولار للحاوية التقليدية والحاوية الثلاجة.

بينما بلغ سعر شحن الحاوية من نفس الميناء لميناء الإسكندرية 1635 دولار للحاوية 20 قدم، و2450 دولار للحاوية 40 قدم، و2285 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة.

بينما بلغ سعر شحن الحاوية 20 قدم الى ميناء بورسعيد 1750 دولار، و2600 دولار للحاوية 40 قدم و2380 دولار للحاوية الثلاجة.

كما بلغ سعر شحن الحاوية من ميناء شنزن الى ميناء دمياط 1525 دولار للحاوية 20 قدم، و2200 دولار للحاوية 40 قدم، وكذا الحاوية الثلاجة.

كما بلغ سعر شحن الحاوية الى ميناء الإسكندرية 1575 دولار للحاوية 20 قدم، و2300 دولار للحاوية التقليدية 40 قدم وكذا الحاوية الثلاجة.

كما بلغ سعر نقل الحاوية الى ميناء بورسعيد 1575 دولار للحاوية 20 قدم، و2300 دولار للحاوية 40 قدم سواء تقليدية أو ثلاجة.

فيما أكدت الخطوط الملاحية، أن سعر نقل الحاوية من ميناء تيانجين الى ميناء دمياط بلغت 1625 دولار للحاوية 20 قدم، و2450 دولار للحاوية 40 قدم، و2300 دولار للحاوية الثلاجة 40 قدم.

بينما بلغ سعر نقل الحاوية من نفس الميناء لميناء الإسكندرية 1660 دولار للحاوية 20 قدم، و2450 دولار للحاوية 40 قدم، و2300 دولار للحاوية الثلاجة 40 قدم.

كما بلغ سعر نقل الحاوية إلى ميناء بورسعيد 1875 دولار للحاوية 20 قدم، و2550 دولار للحاوية 40 قدم، و2565 دولار للحاوية الثلاجة 40 قدم.

كان قد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8 % .

وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6 %.

وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %.

وحول عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 فقد جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار ثم الأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار ثم الألياف النسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار ثم الجلود بقيمة 19.5 مليون دولار ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار ثم المصنوعات من الحجر بقيمة 11.1 مليون دولار ثم الأسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار .

أما أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 فجاءت كالتالي: الآلات والأجهزة الكهربائية في المقدمة بقيمة 2.6 مليار دولار ثم مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.9 مليار دولار ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 976.7 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 914.3 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 868.5 مليون دولار ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 554.3 مليون دولار ثم حديد وصلب بقيمة 533.1 مليون دولار ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 432.7 مليون دولار ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية 428.7 مليون دولار ثم أقمشة بقيمة 397 مليون دولار .

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1 % .

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.77 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 12.81 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.1 %.