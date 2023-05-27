تعرف على أسعار شاحنات «هامكو» المرتقب طرحها محليًا

أعلنت الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، إحدى شركات «البنك الزراعي المصري»، عن أسعار شاحنات «هامكو» و«البيك أب» المقرر طرحها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن الأسعار النهائية للمركبات المبيعة للعملاء ستكون عند الاستلام، بمدة تصل إلى 45 يوميًا من أمر التوريد والتحصيل.

وحصلت “المال” على نسخة من القائمة السعرية المعلنة من قبل الشركة “المصرية للتنمية الزراعية والريفية”، التى حددت أسعار شاحنات “هامكو – النصف النقل” حمولة 7.5 طن “شاسية – عادي” بقيمة بلغت 605 آلاف جنيه، وسعرت فئة “الشاسية الطويل” حمولة 8 أطنان بنحو 660 ألف.

وقدرت أسعار شاحنات “هامكو – الربع نقل” بأسعار تبدأ من 460 إلى 505 آلاف جنيه.

وتوضح القائمة السعرية التالية، أسعار شاحنات هامكو بمختلف فئاتها المقرر طرحها فى السوق المحلية: