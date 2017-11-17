تعرف على أسعار شاحنات شيفروليه

أحمد شوقي تتراوح الأسعار الرسمية لشيفروليه الدبابة بين 239.7 و261.2 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار شيفروليه الجامبو بـ279.7 ألف جنيه، وتصل إلى 374.1 ألف. ووفق اتصال هاتفي بخدمة عملاء المنصور للسيارات، فإن الفئة الأولى من الدبابة (شاسيه فقط) يصل سعرها حاليًّا إلى 239.7 ألف جنيه، فيما ي

أحمد شوقي





تتراوح الأسعار الرسمية لشيفروليه الدبابة بين 239.7 و261.2 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار شيفروليه الجامبو بـ279.7 ألف جنيه، وتصل إلى 374.1 ألف.

ووفق اتصال هاتفي بخدمة عملاء المنصور للسيارات، فإن الفئة الأولى من الدبابة (شاسيه فقط) يصل سعرها حاليًّا إلى 239.7 ألف جنيه، فيما يصل سعر الفئة الثانية (شاسيه وصندوق) إلى 240.2 ألف جنيه، والفئة الثالثة (كاملة- تكييف) 261.250 ألف جنيه.

أما أسعار شيفروليه الجامبو فإن السيارة حمولة 2.5 طن تبدأ من 279.7 ألف جنيه للفئة الأولى، و301.9 ألف جنيه للفئة الثانية، أما حمولة 4 أطنان فيصل سعرها إلى 328.250 ألف جنيه لفئة (الشاسيه القصير)، و330.8 ألف جنيه لفئة (الشاسيه الطويل).

بينما يصل سعر حمولة الـ4.5 طن إلى 359.8 ألف جنيه للفئة الأولى، و367.1 ألف للفئة الثانية، في حين يصل سعر الجامبو حمولة 5 أطنان إلى 374.1 ألف.