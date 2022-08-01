تعرف على أسعار سيارات «هيونداي بايون» بعد الزيادات الأخيرة

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها -اليوم- بزيادة أسعار سيارات هيونداي بايون بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

قفزت أسعار طرازات «بايون» الفئة الأولى «SPIRIT» إلى 430 ألف جنيه ، مقابل 415 آلاف سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات هيونداي بايون الفئة الثانية «DYNAMIC» إلى 455 ألف جنيه ، مقارنة بنحو 440 ألفا.

وصعدت أسعار طرازات «بايون» الفئة الثالثة «ELITE» إلى 475 ألف جنيه ، بدلًا من 460 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «بايون» الفئة الرابعة «ULTIMATE» إلى 495 ألف جنيه، مقابل 480 ألفًا.

وينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، يخرج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

تقدم طرازات هيونداي بايون موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و برنامج التوازن عند المرتفعات، خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم، ونظام مراقبة ضغط الاطارات».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات الأخرى، منها «مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومرايات جانبية قابلة للتدفئة كهربائيًا، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وسبويلر خلفي، وحوامل سقف، وكساحات مطلية بالفضة، وزجاج مظلل، زجاج خلفى داكن اللون، سخانات بالزجاج الخلفي، امكانية طي مرايات كهربائيًا، جنوط 15 بوصة».

دعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح led ، وإضاءة إرشادية led، وأشارت جانبية بالمرايات led، وإضاءة داخلية led، وإضاءة خلفية led، وإضاءة خلفية للسبويلر الخلفي، وفرش المقاعد من القماش، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، مسند يد أمامي، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، وتكييف هواء يدوي».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “راديو FM/AM شاشة عدادات 3.5 بوصة، وشاحن أمامي وخلفي USB، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام، وبلوتوث، وعدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».

وتقدم طرازات هيونداي بايون – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «وسائد هوائية وستائرية، ومفتاح ذكي، كاميرا للرؤية الخلفية، عجلة القيادة وناقل الحركة مسكو بالجلد، جنوط رياضية 16 بوصة، وجسم السيارة بلونين، شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، ونظام التعرف على الصوت، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

ودعمت سيارات هيونداي بايون 2022 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مصابيح أمامية بإضاءة LED، مصابيح خلفية LED، وشاحن لاسلكي، وحساس مطر أوتوماتيك، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير المسافة الأمامية، وشبكة امامية بطلاء أسود، حلية كروم خارجية، مقابض الأبواب مطلية بالمعدن، وامكانية طي المقاعد الخلفية 60:40 ، مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج الامامي، تكييف هواء أوتوماتيك، جنوط 17 بوصة، وغيرها».

وتزيد – الفئة الرابعة – ببعض الكماليات الأخرى ومنها «خاصية التحذير من اصطدام النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على متابعة المسار، وأنظمة المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي ومفرق المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي في المرافق، كما دعمت بشاشة عدادات 10.25 بوصة، ومقاعد أمامية رياضية، ودواسات قدم معدنية، وغيرها».