تراوحت الزيادات السعرية فى سيارات هيونداي إلنترا HD المشاركة فى مبادرة الإحلال ما بين 17,600 وحتى 20,250 جنيه

ارتفعت أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي – البنزين” بقيمة تتراوح ما بين 17,600 جنيه، وحتى 20,250 جنيه.

وجاءت الزيادات السعرية بعد تقدم شركة غبور بطلب لقيادات المبادرة لرفع سعرها بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الشحن البحري، والمكونات.

وارتفع سعر الفئة الأولى من هيونداي إلنترا HD بقيمة 20,250 جنيه، لتسجل 239,250 جنيه بدلًا من 219 ألف جنيه.

وصعد سعر الفئة الثانية بقيمة 17,100 جنيه ليقدر سعرها الأن بـ 246,250 جنيه بدلًا من 288,650 جنيه.

كما ارتفع سعر الفئة الثالثة بقيمة 17,100 جنيه لتسعر حاليًا بـ 259,250 جنيه بدلًا من 241,650 جنيه.

أما الفئة الرابعة فيقدر سعرها حاليًا بـ 263,250 جنيه، بدلًا من 244,150 جنيه، بزيادة قدرها 19,100 جنيه. تعرف على أسعار سيارات هيونداي إلنترا بـ «مبادرة الإحلال» بعد الزيادات الأخيرة

أسعار ومواصفات سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2022

تنتمي سيارات هيونداي «النترا HD» لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب ويتم إنتاجها فى مصر بمكون محلي 45%.

وتأتى السيارة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

كما تتمتع فئات سيارات هيونداي إلنترا بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

وتعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي.

وتستطيع السيارة بفعل محركها التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلو متر فى الساعة فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر.

كانت وزارة المالية رسميًا قد أعلنت رسميًا عن زيادة أسعار سيارات هيونداي وشيري بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 9%.

وتراوحت الزيادات فى أسعار سيارات هيونداي المشاركة فى مبادرة الإحلال ما بين 7% إلى 8%.

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن الزيادات فى أسعار سياارت هيونداي وشيري جاءت فى إطار البرتوكول الموقع بين شركات إنتاج السيارات، وادارة المبادرة.

وأوضح أن الزيادات السعرية جاءت منطقية فى ضوء الزيادات التى تشهدها أسعار الممكونات عالميًا، علاوة عن تأثر الصناعة العالمية بنقص الرقائق الالكترونية.

وأشار إلى أن نقص بعض مكونات الإنتاج أدت الي الزيادة في اسعار انتاج السيارات علي مستوي الاسواق العالمية وبالتالي تأثرت بها الاسواق المحلية في جميع دول العالم ومنها مصر.