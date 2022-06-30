تعرف على أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» بعد الزيادات الأخيرة

أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بقيمة تتراوح من 5 إلى 6 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB الفئة الأولى «GL» إلى 305 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 300 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الثانية «GL SR» إلى 315 ألف جنيه، مقابل 310 آلاف.

وارتفع سعر سيارات «أكسنت RB» الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» إلى 325 ألف جنيه، بدلًا من 319 ألفا.

وتقدم طرازات «أكسنت RB» الفئة الرابعة «GL HL» بسعر 345 ألف جنيه، مقابل 339 ألفا.

زودت السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوى «أكسنت RB» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

فيما دعمت طرازات «هيونداى أكسنت RB» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

أما عن -الفئة الثالثة – فقد زودت بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».

بينما تزيد -الفئة الرابعة- ببعض الكماليات من بينها «فتحة سقف، وغيرها».