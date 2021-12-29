تعرف على أسعار سيارات «هوندا أكورد» موديل 2022

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة» إحدى شركات مجموعة “الفطيم مصر“، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، عن طرح سيارات «هوندا أكورد» موديل 2022 بقيمة بلغت 695 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمى طراز «هوندا أكورد 2022» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 7.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.