تعرف على أسعار سيارات «هافال جوليون» بعد الزيادات الأخيرة

أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، زيادات جديدة أسعار سيارات هافال جوليون بقيمة تتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار سيارات هافال جوليون في مصر:

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات/ بألاف جنيه Standard 450 500 50 Deluxe 485 540 55 Deluxe SR 515 570 55 High Deluxe 540 600 60

ينتمي طراز «هافال جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هافال جوليون 2022

دعمت سيارات هافال جوليون – الفئة الأولى- بعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الاطارات».

وتقدم طرازات «جوليون» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، و شاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وزودت سيارات هافال جوليون – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية – كشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، و خاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها».