تعرف على أسعار سيارات «نيسان صني وسنترا» في مبادرة الإحلال بعد الزيادات الأخيرة

أقرت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، زيادات جديدة في أسعار بعض طرازاتها المشاركة في مبادرة إحلال السيارات؛ وهما «صني، وسنترا» بقيمة تتراوح بين 25.5 إلى 38.6 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أكتوبر الحالي.

أسعار نيسان صني في مبادرة إحلال السيارات

كشف الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، عن ارتفاع أسعار سيارات نيسان صني بقيمة تتراوح بين 25.5 إلى 37.6 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الشهر الحالي.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار طرازات نيسان صني في مبادرة الإحلال:

السعر الجديد السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات M/T 223.750 256.400 32.650 A/T 244.850 277.500 32.650 A/T MID 258.350 296.000 25.539 A/T UPPER 269.350 307.000 37.650 القيمة بالجنيه

وتنتمى «صنى» لفئة السيارات السيدان الاقتصادية، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى، بقوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

أسعار نيسان سنترا في مبادرة إحلال السيارات

ارتفعت أسعار طرازات «نيسان سنترا» المشاركة في مبادرة إحلال السيارات؛ بقيمة بلغت 38.6 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الجاري:

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار «سنترا» في مبادرة الإحلال:

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات M/T 340.850 379.5 38.650 A/T 358.850 397.5 38.650 القيمة بالجنيه

وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.