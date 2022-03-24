سيــارات

تعرف على أسعار سيارات «نيسان سنترا» بعد الزيادات الأخيرة

تقدم بأسعار تبدأ من 327.5 ألف جنيه
أحمد عوض 10:41 م, الخميس, 24 مارس 22 10:41 م, الخميس, 24 مارس 22

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أرسلت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «نيسان سنترا» بمختلف فئاتها المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر مارس الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، قفزت أسعار طرازات «سنترا» الفئة الأولى «Base» إلى 327.5 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «سنترا» الفئة الثانية «Upper» إلى 345.5 ألف جنيه.

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وارتفعت أسعار طرازات «سنترا» الفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» إلى 364.4 ألف جنيه.

وقدرت أسعار سيارات «سنترا» الفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» إلى 368.4 ألف جنيه.

ينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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