تعرف على أسعار سيارات كيا كارنز المستعملة في مصر

تراوحت بين 250 و370 ألف جنيه

تراوحت أسعار سيارات كيا كارنز المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى ومنها “كونتكت، وأوليكس” بين 250 و370 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

ةتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى على حسب مجموعة من العوامل الرئيسية ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

أسعار سيارات كيا كارنز المستعملة

تعرض سيارات كيا كارنز المستعملة موديل 2015، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 250 و310 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

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سعر كيا كارنز مستعملة 2016

تباع سيارات كيا كارنز المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 300 و370 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

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أسعار كيا كارنز المستعملة 2017

تتوافر سيارات كيا كارنز المستعملة موديل 2017 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 310 و335 ألف جنيه.

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أسعار كيا كارنز المستعملة 2018

تعرض سيارات كيا كارنز المستعملة موديل 2018، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 270 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

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سعر كيا كارنز مستعملة 2019

تباع سيارات كيا كارنز المستعملة موديل 2019، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 330 ألف جنيه.