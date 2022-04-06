تعرف على أسعار سيارات «كيا جراند سيراتو» بعد الزيادات الأخيرة

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 389.9 ألف جيه

أرسلت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «كيا» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى ضتمنت زيادات في أسعار سيارات «كيا جراند سيراتو» بقيمة تتراوح بين 50 إلى 60 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

قفزت أسعار طرازات «كيا جراند سيراتو» الفئة الأولى «LX» إلى 389.9 ألف جيه، مقابل 329.9 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «جراند سيراتو» الفئة الثانية «EX Cam» إلى 419.9 ألف جنيه، بدلًا من 369.9 ألفًا.

وصعدت سيارات «جراند سيراتو» الفئة الرابعة «HL» إلى 439.9 ألف جنيه، مقابل 384.9 ألفًا.

وارتفع سعر طرازات «جراند سيراتو» الفئة الخامسة «T/L» إلى 479.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 424.9 ألفًا.

ينتمي طراز «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.