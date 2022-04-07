أرسلت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «كيا» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى ضتمنت زيادات في أسعار سيارات «كيا جراند سيراتو» بقيمة تتراوح بين 50 إلى 60 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

قفزت أسعار طرازات «كيا جراند سيراتو» الفئة الأولى «LX» إلى 389.9 ألف جيه، مقابل 329.9 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «جراند سيراتو» الفئة الثانية «EX Cam» إلى 419.9 ألف جنيه، بدلًا من 369.9 ألفًا.

وصعدت سيارات «جراند سيراتو» الفئة الرابعة «HL» إلى 439.9 ألف جنيه، مقابل 384.9 ألفًا.

وارتفع سعر طرازات «جراند سيراتو» الفئة الخامسة «T/L» إلى 479.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 424.9 ألفًا.

ينتمي طراز «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، مانع تشغيل المحرك».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، وعجل قيادة متعددة المهام، و مسند يد أمامي، وخاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، وكما زودت بنظام ترفيهي مكون من “راديو، مدخل USB – مخرج AUX، وبلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وغيرها».

زودت طرازات «كيا جراند سيراتو» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “وسائد هوائية للسائق، وخاصية التحكم عن بعد فى فتح وغلق الأبواب، وغيرها».

تحتوى سيارات «جراند سيراتو» الفئة الثالثة على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وجنوط رياضية 16 بوصة، و إشارات بالمرايات الجانبية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وإمكانية تغير نظام القيادة، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية، مخارج خلفية لتكييف الهواء، وغيرها».

تقدم طرازات «جراند سيراتو» الفئة الرابعة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهرباء، وغيرها».

ودعمت الفئة الخامسة على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الأخرى ومنها «برنامج التوازن عند المرتفعات، والثبات الإلكتروني، ومصابيح أمامية وخلفية LED، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو من الجلد، مسند يد خلفي، وغيرها».