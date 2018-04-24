سيــارات

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه خلال أبريل

المال - خاص أقرت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، زيادة بأسعار طرازات "اوبترا -  افيو  - لانوس"؛ بمقدار 1000 جنيه بمختلف الفئات خلال أبريل الحالي. وصعدت أسعار شيفروليه أوبترا فئة "F/O" إلي 217.9 جنيه بدلاً من 216.9 ألف، وارتفعت…

9:09 م, الثلاثاء, 24 أبريل 18 9:09 م, الثلاثاء, 24 أبريل 18

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المال – خاص

أقرت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، زيادة بأسعار طرازات “اوبترا –  افيو  – لانوس”؛ بمقدار 1000 جنيه بمختلف الفئات خلال أبريل الحالي.

وصعدت أسعار شيفروليه أوبترا فئة “F/O” إلي 217.9 جنيه بدلاً من 216.9 ألف، وارتفعت أسعار “أوبترا” فئة “H/L” إلى 229 ألف مقابل 228 ألف.

وقدرت أسعار شيفروليه أفيو فئة “Base” بـ 191.8 ألف، ووصلت أسعار “أفيو” فئة “F/O” إلي 203.5 ألف مقابل 202.5 ألف، كما صعدت أسعار سيارات لانوس إلى 160.9 ألف بدلاً من 159.9 ألف.

واستقرت “المنصور للسيارات” علي أسعار سيارات شيفروليه كروز دون تغيير؛ لتبلغ فئة “Base” نحو 314 ألف، وقيمة 339 ألف لفئة “H/L” خلال أبريل الحالي.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات شيفروليه خلال أبريل:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار مارس

أسعار أبريل

مقدار التغير / بالجنيه

شيفروليه

أوبترا

F/O

216.900

217.900

1000

H/L

228.000

229.900

1000

أفيو

Base

191.800

191.800

0

F/O

202.500

203.900

1000

كروز

Base

314.000

314.000

0

H/L

339.000

339.000

0

لانوس

m/t

159.900

160.900

1000

إعداد – المال                              المصدر: المنصور للسيارا

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