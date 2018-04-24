تعرف على أسعار سيارات شيفروليه خلال أبريل

المال – خاص
أقرت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، زيادة بأسعار طرازات “اوبترا – افيو – لانوس”؛ بمقدار 1000 جنيه بمختلف الفئات خلال أبريل الحالي.
وصعدت أسعار شيفروليه أوبترا فئة “F/O” إلي 217.9 جنيه بدلاً من 216.9 ألف، وارتفعت أسعار “أوبترا” فئة “H/L” إلى 229 ألف مقابل 228 ألف.
وقدرت أسعار شيفروليه أفيو فئة “Base” بـ 191.8 ألف، ووصلت أسعار “أفيو” فئة “F/O” إلي 203.5 ألف مقابل 202.5 ألف، كما صعدت أسعار سيارات لانوس إلى 160.9 ألف بدلاً من 159.9 ألف.
واستقرت “المنصور للسيارات” علي أسعار سيارات شيفروليه كروز دون تغيير؛ لتبلغ فئة “Base” نحو 314 ألف، وقيمة 339 ألف لفئة “H/L” خلال أبريل الحالي.
ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات شيفروليه خلال أبريل:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار مارس
أسعار أبريل
مقدار التغير / بالجنيه
شيفروليه
أوبترا
F/O
216.900
217.900
1000
H/L
228.000
229.900
1000
أفيو
Base
191.800
191.800
0
F/O
202.500
203.900
1000
كروز
Base
314.000
314.000
0
H/L
339.000
339.000
0
لانوس
m/t
159.900
160.900
1000
إعداد – المال المصدر: المنصور للسيارا