تعرف على أسعار سيارات «شيفروليه الفان N300» موديل 2024

أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي”، عن طرح سيارات شيفروليه الفان N300 موديل 2024 والتي يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار شيفروليه الفان 2024

الفئة السعر الأولى 326.5 الثانية 368.5 القيمة بألالف جنيه

وتقدم «شيفروليه فان N300» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 108 نيوتن/ متر.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «شيفروليه» على حصة سوقية 39% من إجمالي مبيعات سيارات «الميني فان» مسجلة نحو 154 مركبة خلال يناير الماضي.