تعرف على أسعار سيارات «شيفروليه الفان 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة “المنصور للسيارات”، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن أحدث أسعار سيارات شيفروليه الفان موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار شيفروليه الفان 2023

الفئة السعر الأولى 246 الثانية “الكاملة” 279 القيمة بألالف جنيه

وتزود «شيفروليه فان» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 108 نيوتن/ متر.

وتستحوذ «شيفروليه فان» على 43% حصة سوقية من إجمالى مبيعات السيارات المنتمية فئة «الميني فان»- ذات السبع مقاعد- مسجلة نحو 2780 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».