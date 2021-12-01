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تعرف على أسعار سيارات «شيري تيجو 7 برو» بعد الزيادة الأخيرة

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 365 ألف جنيه
أحمد عوض 11:54 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 11:54 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «شيري تيجو 7 برو» بقيمة بلغت جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، صعدت أسعار طرازات «تيجو 7 برو» الفئة الأولى «Baseline» إلى 365 ألف جنيه، مقارنة بنحو 360 ألفًا سابقًا.

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وارتفعت أسعار سيارات «تيجو 7 برو» الفئة الثانية «H/L» إلى 395 ألف جنيه، مقارنة بنحو 390 ألفًا.

ينتمي طراز «شيرى تيجو 7برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 154 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

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بقلم أحمد عوض

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