تعرف على أسعار سيارات «شيري أريزو 5» بعد الزيادات الأخيرة

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات شيري أريزو 5 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار طرازات «شيري أريزو 5» الفئة الأولى «M/T» إلى 245 ألف جنيه، بدلًا من 240 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «أريزو 5 » الفئة الثانية «A/T» إلى 270 ألف جنيه، مقابل 265 ألفًا.

وارتفع سعر طرازات «أريزو 5» الفئة الثالثة «H/L» إلى 285 ألف جنيه، مقابل 280 ألفًا.

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات «شيري أريزو 5»- الفئة الأولى «M/T»- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- نظام إيموبليزر ضد السرقة أماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي امكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي” – طي المقاعد الخلفية – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مداخل AUX ومدخلUSB – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

ودعمت طرازات «أريزو 5» – الفئة الثانية – «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم سيارات شيرى أريزو 5 – الفئة الثالثة «H/L» – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف – كاميرا خلفية – شاشة وسائط 7 بوصة – فرش جلد – خاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».