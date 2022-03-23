سيــارات

تعرف على أسعار سيارات «شانجي Q35» بعد الزيادات الأخيرة

لتباع للمستهلك بسعر 299 ألف جنيه
أحمد عوض 2:00 ص, الأربعاء, 23 مارس 22 2:00 ص, الأربعاء, 23 مارس 22

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أعلنت شركة «بودي جروب»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بايك، وشانجي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «شانجي Q35» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مارس الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «بودي جروب»، ارتفعت أسعار طرازات «شانجي Q35» إلى 299 ألف جنيه، بدلًا من 279 ألفًا ساقًا.

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ينتمي طراز «شانجي Q35» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «الكروس أوفر المدمجة»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 116 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ويذكر أن سوق السيارات كانت استقبلت موجة من الزيادات السعرية لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًا على خلفية الارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” التى تخطت نحو 18.5 جنيهًا في بعض البنوك المصرفية أمس.

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في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري – الأثنين الماضى – عن رفع سعر الفائدة على عمليات الأقتراض والايداع في البنوك بنسبة 1% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75 على الترتيب.

كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 9.75%.

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بقلم أحمد عوض

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