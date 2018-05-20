تعرف على أسعار سيارات سيتروين خلال مايو

المال - خاصخفضت مجموعة عز العرب للسيارات وكلاء فولفو وبروتون وسيتروين، أسعار طرازات سيتروين بمقدار يتراوح ما بين 5 و10 آلاف جنيه خلال مايو الحالى.وتراجعت أسعار طرازات سيتروين "DS5" بمقدار 10 آلاف جنيه لتصل إلى 620 ألفا بدلا من 630 ألفا، كما انخفضت سيارات "سى اليزية" بمقدار 5 آلاف مسجلة 274

المال – خاص

خفضت مجموعة عز العرب للسيارات وكلاء فولفو وبروتون وسيتروين، أسعار طرازات سيتروين بمقدار يتراوح ما بين 5 و10 آلاف جنيه خلال مايو الحالى.

وتراجعت أسعار طرازات سيتروين “DS5” بمقدار 10 آلاف جنيه لتصل إلى 620 ألفا بدلا من 630 ألفا، كما انخفضت سيارات “سى اليزية” بمقدار 5 آلاف مسجلة 274 ألفا و800 جنيه مقابل 279 ألفا و800 جنيه.

وقدرت أسعار سيتروين “C4 بيكاسو” بقيمة 454 ألفا و800 جنيه مقارنة بـ 459 ألفا و800 جنيه، وجاءت سيتروين C4 جراند بيكاسو بنحو 514 ألفا و800 جنيه بدلا من 519 ألفا و800 جنيه، وبلغت أسعار “DS3” نحو 390 ألف جنيه.