سيــارات

تعرف على أسعار سيارات سيات لشهر يونيو

شريف عيسى حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات "سيات"، والصادرة عن كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصرى لها فى مصر. ووفقاً لما ورد بالقائمة السعرية، ارتفعت أسعار طراز توليدو بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه، ليصبح سعر فئة Style، 300 ألفاً، بدلاً من 290 ألف جنيه، وارتفاع سعر فئة Reference لتسع
3:16 م, الأحد, 4 يونيو 17 3:16 م, الأحد, 4 يونيو 17

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شريف عيسى

حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات “سيات”، والصادرة عن كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصرى لها فى مصر.

ووفقاً لما ورد بالقائمة السعرية، ارتفعت أسعار طراز توليدو بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه، ليصبح سعر فئة Style، 300 ألفاً، بدلاً من 290 ألف جنيه، وارتفاع سعر فئة Reference لتسعر حالياً عند مستوى 275 ألفاً، بدلاً من 265 ألف جنيه.

وتراوح سعر طراز ابيزا موديل 2017 ، ما بين 280 ألف جنيه لفئة Style، و299 ألفاً لفئة Style.

 أما عن طراز ليون Face Lift والذى طرح مؤخراً، فبلغ سعر فئة Reference، 315 ألف جنيه، فيما سعرت كيان إيجيبت فئة Style، عند مستوى 355 ألف جنيه، أما فئة Style Plus، فبلغ سعرها 385 ألفا.

الجدول الآتى يوضح أسعار طرازات الصانع الإسبانى سيات خلال شهر يونيو من العام الحالى:

الطراز

الفئة

السعر

ابيزا

Reference

280,000

Style

299,000

ليون

Reference

315,000

Style

355,000

Style Plus

385,000

توليدو

Reference

275,000

Style

300,000

       إعداد – سيارات المال                                                                                                                                          المصدر : كيان للتجارة

 

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