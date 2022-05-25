تعرف على أسعار سيارات «سوزوكي سويفت» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي سويفت بقيمة بلغت 12.5 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «سوزوكي سويفت» الفئة الأولى «GLX»إلى 262.4 ألف جنيه، بدلًا من 249.9 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «سويفت» الفئة الثانية « «GLX Monitorإلى 272.4 ألف جنيه، مقارنة بنحو 259.9 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات «سويفت» الفئة الثالثة «TWO TON» إلى 282.4 ألف جنيه، مقابل 269.9 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «سويفت» الفئة الرابعة «TWO TON Screen» إلى 292.4 ألف جنيه، مقارنة بنحو 279.9 ألفًا.

ينتمى طراز «سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات سوزوكي سويفت – الفئة الأولى – ببعض المواصفات وسائل الأمان من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعدة للفرامل BA – مانع إدارة المحرك ايموبليزر».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب أمامية – مكييف هواء أوتوماتيك – عجلة القيادة متعددة المهام – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي – فرش قماش – باور سترينج – وجنوط رياضية 15 بوصة».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – وراديو – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

زودت طرازات سوزوكي سويفت موديل 2022 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «نظام الثبات الإلكتروني ESP – شاشة وسائط متعددة الوظائف، وغيرها».