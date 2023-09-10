تعرف على أسعار سيارات «سوزوكي جراند فيتارا» الجديدة

حددت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي لـ«سوزوكي»، أسعار سيارات سوزوكي جراند فيتارا الجديدة والتي يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار سوزوكي جراند فيتارا

الفئة السعر الأولى مليون و500 ألف الثانية مليون و550 ألف

وتنتمي «جراند فيتارا» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة فرامل BA، ومثبت سرعة، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، مثبت مقاعد الأطفال ISOFIX».