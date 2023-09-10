تعرف على أسعار سيارات «سوزوكي جراند فيتارا» الجديدة

تقدم بأسعار تبدأ من مليون و500 ألف جنيه

تعرف على أسعار سيارات «سوزوكي جراند فيتارا» الجديدة
أحمد عوض

أحمد عوض

6:43 م, الأحد, 10 سبتمبر 23

حددت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي لـ«سوزوكي»، أسعار سيارات سوزوكي جراند فيتارا الجديدة والتي يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار سوزوكي جراند فيتارا

الفئةالسعر
الأولىمليون و500 ألف
الثانيةمليون و550 ألف

وتنتمي «جراند فيتارا» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة فرامل BA، ومثبت سرعة، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، مثبت مقاعد الأطفال ISOFIX».

أحمد عوض

أحمد عوض

6:43 م, الأحد, 10 سبتمبر 23