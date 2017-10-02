تعرف على أسعار سيارات سكودا خلال أكتوبر

شريف عيسى: حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات الصانع التشيكى سكودا عن شهر أكتوبر الجارى، والصادرة عن شركة كيان إيجيبت للتجارة والإستثمار، المستورد الحصرى لها فى مصر. تراوحت أسعار سكودا أوكتافيا ما بين 445 ألفاً، و459 ألف جنيه، فيما تراوحت أسعار سوبير ما بين 529 ألفاً، و61



شريف عيسى:



حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات الصانع التشيكى سكودا عن شهر أكتوبر الجارى، والصادرة عن شركة كيان إيجيبت للتجارة والإستثمار، المستورد الحصرى لها فى مصر.



تراوحت أسعار سكودا أوكتافيا ما بين 445 ألفاً، و459 ألف جنيه، فيما تراوحت أسعار سوبير ما بين 529 ألفاً، و615 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة فابيا ما بين 330 ألفاً، و350 ألفاً للفئة الأعلى.



ودشنت كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار الصفحة الرسمية لسكودا على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، باسم ŠKODA Egypt، بعد تمكنها من تفعيل الضمان وعمليات البيع لديها خلال الربع الأول من العام الجارى.



وتجدر الإشارة إلى أن كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، هى شركة مساهمة تأسست فى يناير 2013، وبدأت عملياتها بكونها الوكيل الوحيد للعلامة الأسبانية “سيات”، وفى ديسمبر 2016 تم تعينها شريك رسمى لسكودا فى مصر، وحصلت على حق استيراد السيارات للبيع، وتوفير خدمات ما بعد البيع فى مارس 2017.



