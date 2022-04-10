أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات ستروين C5 إير كروس بقيمة بلغت 60.9 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مارس الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «ستروين C5 إير كروس» الفئة الأولى «Live» إلى 524.9 ألف جنيه، بدلًا من 464 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «ستروين C5» الفئة الثانية Feel» إلى 594.9 ألف جنيه، مقابل 534 ألفًا.

وحددت أسعار «ستروين C5» الفئة الرابعة «Shine» بنحو 644.9 ألف جنيه، مقابل 584 ألفًا.

وينتمي طراز «ستروين C5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود، نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات ستروين C5 موديل 2022

زودت سيارات «ستروين C5» الفئة الأولى «live» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات (HSA)».

دعمت ببعض التجهيزات «جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومصابيح أمامية Eco-Led.

تقدم طرازات «ستروين C5» الفئة الثانية «FEEL» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «جنوط رياضية 18 بوصة، وزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكييف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند رأس متحرك في اتجاهيين، وغيرها».

تحتوى سيارات «ستروين C5» الفئة الثالثة «SHINE» على نفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام التحذير عند الانحراف عن الطريق، ونظام الفرامل الذكي، وبرنامج وضعيات القيادة على مختلف الطرق، وزر فتح الشنطة كهربائيا، وخاصية فتح الشنطة أوتوماتيكيا عند تمرير القدم أسفل السيارة، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، وخاصية التسخين بالمقاعد الأمامية، وفرش المقاعد من الجلد الأسود Nappa ، وغيرها».

وزودت سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021 الفئة الأولى «live» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات (HSA) ».

كما دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومصابيح أمامية “Eco-Led”». تقدم طرازات «ستروين إير كروس 2021» الفئة الثانية «FEEL» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جنوط رياضية 18 بوصة، ووزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكييف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند رأس متحرك في اتجاهيين، وغيرها».

وزودت سيارات «ستروين C5 إير كروس» الفئة الثالثة «SHINE» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام التحذير عند الانحراف عن الطريق، ونظام الفرامل الذكي، وبرنامج وضعيات القيادة على مختلف الطرق، وزر فتح الشنطة كهربائيا، وخاصية فتح الشنطة أوتوماتيكيا عند تمرير القدم أسفل السيارة، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، وخاصية التسخين بالمقاعد الأمامية، وفرش جلد أسود Nappa ، وغيرها».