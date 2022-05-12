تعرف على أسعار سيارات «سانج يونج تيفولي» موديل 2022

أعلنت شركة «عربيات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سانج يونج» فى مصر، عن أسعار سيارات «سانج يونج تيفولي» موديل 2022 الفئة الأولى “Comfort” بقيمة بلغت 430 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “Style” بنحو 485 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وقدرت أسعار سيارات «سانج يونج تيفولي XLV» موديل 2022 فئة «Luxury» بنحو 445 ألف جنيه، وحددت فئة “Style” بـ480 ألف جنيه خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «تيفولي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 128 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سانج يونج»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 12.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.