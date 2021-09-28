تعرف على أسعار سيارات «رينو كادجار» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 389 إلى 449 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، عن أسعار سيارات «رينو كادجار» موديل 2022 الفئة الأولى « Vision» بقيمة بلغت 389 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Dynamic» بنحو 429 ألفُا، والفئة الثالثة «Intense» بـ439 ألفًا، والفئة الرابعة «Signature»بـ449 ألف جنيه في السوق المحلية.

ينتمى طراز «رينو كادجار» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «رينو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات، حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 10.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.