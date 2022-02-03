سيــارات

تعرف على أسعار سيارات «رينو داستر» بعد الزيادات الأخيرة

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 302 إلى 352 ألف جنيه
أحمد عوض 7:23 م, الخميس, 3 فبراير 22 7:23 م, الخميس, 3 فبراير 22

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أرسلت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «رينو» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «رينو داستر» بقيمة تتراوح بين 4 إلى 9 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار سيارات «داستر» الفئة الأولى «Vision» إلى 302 ألف جنيه، بدلًا من 298 ألفًا سابقًا.

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وصعدت أسعار طرازات «رينو داستر» الفئة الثانية «Dynamic» إلى 322 ألف جنيه، مقابل 313 آلاف جنيه.

وقفزت أسعار طرازات «داستر» الفئة الثالثة «Signature» إلى 352 ألف جنيه، مقابل 343 ألفًا.

وينتمى طراز «داستر» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «رينو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.9 ثانية.

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بقلم أحمد عوض

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