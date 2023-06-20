تعرف على أسعار سيارات «جي إم سي» البيك أب خلال يونيو

أعلنت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فوتون، وjmc»، عن أحدث أسعار سيارات جي إم سي “البيك أب” التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

وقدرت أسعار سيارات جي إم سي النقل الفئة الأولى «بدون تكييف» بنحو 389.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “تكييف” بـ419.9 ألف.

وأوضحت الشركة إتاحة خدمات تقسيط شراء سيارات جي ام سي النقل «البيك أب» مع «البنك الزراعى»؛ لفترة تصل إلى 72 شهرا، مع سداد مقدم 20% من إجمالى ثمن المركبة.

ونوهت «وسائل توزيع النقل TVD» عن توافر عدد من أنظمة تقسيط شراء السيارات النقل، من خلال بضع شركة التمويل والبنوك الأخرى، ومنها «بنك أبو ظبي الإسلامي»، أو شركات «كونتكت» و«درايف» أو «مباشر».

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «جي إم سي» على حصة سوقية 15%، من إجمالى مبيعات السيارات النقل «البيك أب» في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مسجلة نحو 415 شاحنة مركبة.