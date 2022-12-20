تعرف على أسعار سيارات «جاك J7» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون»، عن أحدث أسعار سيارات جاك J7 موديل 2022 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار جاك j7

الفئة السعر DELUXE 549.9 ULTIMATE 579.9 القيمة بألالف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4772 مم العرض 1820 مم الارتفاع 1492 مم سعة الشنطة الخلفية 540 لترًا

مواصفات جاك J7 موديل 2022

وتنتمي «جاك J7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

دعمت طرازات جاكJ7 موديل 2022- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية جانبية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة مساعدة للفرامل عند المرتفعات والمنحدرات، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، خاصية التحذير عند تخطي السرعات المحددة، ونظام قياس ضغط الإطارات، ونظام مانع ضد السرقات، وإنذار لأحزمة الأمان».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مثبت سرعة، ومفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ومصابيح أمامية LED مع وجود إضاءة نهارية كما يمكن تعديل مستوى ارتفاع الإضاءة بها، مصابيح ضباب خلفية، كما تحتوى على خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وخاصية تعديل المرايات الجانبية كهربائيًّا سخانات- ضم».

وزودت «جاك j7» ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، وفتحة سقف كهرباء، وجنوط رياضية 17 بوصة، ولوحة عدادات 7 بوصة، وعازل للضوضاء أسفل المحرك، ومكيّف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وحاجب للشمس للسائق والراكب الأمامي، وسخانات حرارية لمقعد السائق، ومسند يد أمامي وخلفي، وخاصية غلق وفتح جميع النوافذ بضغطة واحدة، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.4 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكي لأجهزة هواتف المحمول (أندرويد أوتو و آبل كار بلاي)- راديو- بلوتوث- مدخل USB أمامي وخلفي، وغيرها.

فيما تزيد الفئة الثانية ببعض الكماليات الإضافية، من بينها «نظام مراقبة النقاط العمياء، وفتحة سقف بانوراما، حساسات ركن أمامية، كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة، وإضاءة ترحيب، ولوحة عدادات 10.25 بوصة، وخاصية ضبط مقعد السائق فى 4 اتجاهات، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».