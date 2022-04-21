أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «جاك J7» بقيمة بلغت 22.9 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وارتفعت أسعار سيارات «جاك J7» الفئة الأولى «DELUXE» إلى 369.9 ألف جنيه، بدلًا من 347 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «جاك J7» الفئة الثانية « ULTIMATE» إلى 399.9 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 377 ألفًا.

و ينتمي طراز «جاك J7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

مواصفات جاك J7

وتقدم سيارات جاك J7 موديل 2022- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية جانبية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة مساعدة للفرامل عند المرتفعات والمنحدرات، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، خاصية التحذير عند تخطي السرعات المحددة، ونظام قياس ضغط الإطارات، ونظام مانع ضد السرقات، وإنذار لأحزمة الأمان».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مثبت سرعة، ومفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ومصابيح أمامية LED مع وجود إضاءة نهارية كما يمكن تعديل مستوى ارتفاع الإضاءة بها، مصابيح ضباب خلفية، كما تحتوى على خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وخاصية تعديل المرايات الجانبية كهربائيًّا سخانات- ضم».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، وفتحة سقف كهرباء، وجنوط رياضية 17 بوصة، ولوحة عدادات 7 بوصة، وعازل للضوضاء أسفل المحرك، ومكيّف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وحاجب للشمس للسائق والراكب الأمامي، وسخانات حرارية لمقعد السائق، ومسند يد أمامي وخلفي، وخاصية غلق وفتح جميع النوافذ بضغطة واحدة، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.4 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول (أندرويد أوتو و آبل كار بلاي)- راديو- بلوتوث- مدخل USB أمامي وخلفي، وغيرها.

وتقدم طرازات «جاك J7» موديل 2022 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام مراقبة النقاط العمياء، وفتحة سقف بانوراما، حساسات ركن أمامية، كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة، وإضاءة ترحيب، ولوحة عدادات 10.25 بوصة، وخاصية ضبط مقعد السائق فى 4 اتجاهات، و 8 مكبرات صوتية، وغيرها».