سيــارات

تعرف على أسعار سيارات جاكوار لاند روفر فى مصر

شريف عيسى:حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات جاكوار لاند روفر عن شهر أغسطس، والصادرة عن شركة MTI أوتوموتيف، الوكيل الحصرى لكلا العلامتين فى مصر .
2:25 ص, الأثنين, 20 أغسطس 18 2:25 ص, الأثنين, 20 أغسطس 18

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عيسى:

حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات جاكوار لاند روفر عن شهر أغسطس، والصادرة عن شركة MTI أوتوموتيف، الوكيل الحصرى لكلا العلامتين فى مصر .

Image

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً