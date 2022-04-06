تعرف على أسعار سيارات «تويوتا C-HR» بعد الزيادات الأخيرة

أخطرت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين -اليوم- بزيادة أسعار سيارات «تويوتا C-HR» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر أبريل الحالى.

بحسب القائمة السعرية «تويوتا»، قفزت أسعار طرازات «C-HR» فئة «Dynamic» إلى 475 ألف جنيه، بدلًا من 450 ألفًا.

ينتمي طراز «تويوتا C-HR» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 185 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك من طراز “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.9 ثانية.