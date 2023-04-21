تعرف على أسعار سيارات «تويوتا روميون» بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات تويوتا روميون موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى، وفقًا للقائمة السعرية المعلنة عن مجموعة «تويوتا مصر» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر.

وارتفعت أسعار سيارات تويوتا روميون الفئة الأولى “Active” إلي 575 ألف جنيه، مقارنة بنحو 525 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات “

” الفئة الثانية «Smart» إلى 575 ألف جنيه، مقابل 565 ألف.

وتزود «روميون» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 10.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم «روميون» ببعض التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – عجلة القيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، وغيرها».

وزودت بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – زجاج كهربائي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – شاشة وسائط 7 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB – التحكم في الراديو عبر عجلة القيادة – مدخل AUX – وغيرها».

ودعمت طرازات تويوتا روميون ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية خلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 15 بوصة – وغيرها».