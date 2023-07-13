تعرف على أسعار سيارات «تويوتا روميون» بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات تويوتا روميون بقيمة 100 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «تويوتا إيجيبت»، اليوم.

أسعار تويوتا روميون

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active 575 675 Smart 615 715 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «روميون» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 10.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت «ريومون» ببعض التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – عجلة القيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، وغيرها».

ودعمت «روميون» بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – زجاج كهربائي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – شاشة وسائط 7 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB – التحكم في الراديو عبر عجلة القيادة – مدخل AUX – وغيرها».

وتقدم طرازات تويوتا روميون ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية خلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 15 بوصة – وغيرها».