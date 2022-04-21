تعرف على أسعار سيارات «بيجو 5008» بعد الزيادات الأخيرة

أخطرت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت أسعار سيارات «بيجو 5008» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «بيجو 5008» الفئة الأولى «Active Pack» إلى 664 ألفا و990 جنيها، بدلًا من 644 ألفًا و990 جنيهًا.

صعدت أسعار سيارات «بيجو 5008» الفئة الثانية «Allure Pack» إلى 714 ألفا و990 جنيها، مقابل 694 ألفًا و990 جنيهًا.

ارتفع سعر طرازات «بيجو 5008» الفئة الثالثة «GT» إلى 789 ألفا و990 جنيها، مقارنة بنحو 769 ألفًا و990 جنيهًا.

وحدتت طرازات «بيجو 5008» الفئة الرابعة «GT – Red interior» بسعر 799 ألفا و990 جنيها، مقابل 779 ألفًا و990 جنيهًا.

بنتمي طراز «بيجو 5008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سى سى، يخرج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.