أخطرت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «بيجو 301» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وقفزت أسعار طرازات «بيجو 301» الفئة الأولى «Active» إلى 268 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 248 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار سيارات «بيجو 301» الفئة الثانية «Allure» إلى 297 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 277 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمي طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات بيجو 301 موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات من بينها «مصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وتحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وامكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، والاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “راديو – مدخل USB – وبلوتوث، وغيرها”.

تقدم طرازات «بيجو 301» الفئة الثانية «Allure» بنفس التجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية led، ومرايات جانبية كهربائية، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».