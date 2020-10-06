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تعرف على أسعار سيارات «بريليانس V6» موديل 2021 (صور)

قدرت الفئة الأولى 320.9 ألف جنيه
المال - خاص 11:04 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 11:04 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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المال خاص

أعلنت شركة “بريليانس البافارية” أسعار سيارات «بريليانس V6» موديل 2021 الفئة الأولى “Deluxe” بقيمة بلغت 320.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “Grand Deluxe” بنحو 344.9 ألف جنيه.

وقدرت أسعار طرازات «بريليانس V6» الفئة الثالثة “Flagship” بنحو 369.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وتنتمي السيارة لفئة الطرازات الرياضية متعددة الأستخدمات«SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، ليولد قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بريليانس»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 13.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بريليانس V6

الأبعاد الخارجية

الطول4620 مم
العرض1922 مم
الارتفاع1734 مم
سعة الشنطة الخلفية455 لتر
سعر بريليانس V6

بريليانس V6

تقدم سيارات «بريليانس V6» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني “ESP”».

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط رياضية 19 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية، ومرايا جانبية كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك، وغيرها”.

بريليانس V6 موديل 2021
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