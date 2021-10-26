سيــارات

تعرف على أسعار سيارات «بايك X7» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 497 إلى 568 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 5:54 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 5:54 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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أعلنت شركة «بودي جروب» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بايك» في مصر، عن أسعار سيارات «بايك X7» موديل 2022 التى تقديمها عبر فئتني داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات «بايك X7» الفئة الأولى بقيمة 497 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 568 ألف جنيه.

ينتمي طراز «BAIC X7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 188 “حصان” وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر.

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  • سعر بايك X7
  • مواصفات بايك X7

بايك X7 موديل 2022

تقديم سيارات «بايك X7» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة، وعدد 12 حساسا موزعة على جميع زوايا السيارة، وادارات الموجود بالسيارة و عدد 8 كاميرات حتي تتضح لك الصورة الخارجية كاملة لكل جوانب السيارة».

وزودت بالعديد من المواصفات والتجهيزات «أنظمة مساعدة فى القيادة الذكية APA Smart ، ونظام الذاتي لركن السيارة، نظام القيادة الذاتي فى الطرق المزدحمة بدون، ونظام IACC لتثبيت السرعة وتحديد لوجهه المركبة دون الامساك بعجلة القيادة».

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كما دعمت بالكماليات الأخري ومن أبرزها «مصابيح أمامية Galaxy LED مع اضاءة نهارية عالية الجودة، وفتحات تهوية أمامية، ومقابض ذكية مخفية تخرج لك فور القرب منها، ومرايات قابلة للضم مع قفل السيارة، كما دعمت ببعض الكماليات ومن أبرزها «شاشو وسائط 12.3 بوصة، و شاشة معلوماتية ، وشاشة تحكم بتكييف السيارة ، وغيرها».

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  • بايك X7
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بقلم أحمد عوض

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