أعلنت شركة «بودي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بايك، وشانجي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «بايك X7» موديل 2022 بقيمة بلغت 37 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

ارتفعت أسعار سيارات «بايك X7» فئة «Premium» إلى 710 آلاف جنيه، بدلًا من 673 ألفًا سابقًا.

ينتمي طراز «BAIC X7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

الأبعاد الخارجية

الطول 4710 مم العرض 1892 مم الارتفاع 1715 مم سعة الشنطة الخلفية 450 لتر

مواصفات بايك X7

تقديم سيارات «بايك X7» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن بينها «عدد 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – نظام مراقبة الجر TCS – نظام قياس ضغط الإطارات TPMS – مثبت سرعة – فرامل يدوية كهربائية – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – عدد 12 حساسا موزعة على جميع زوايا السيارة، وعدد 8 كاميرات بخلاف ردارات بالمركبة».

دعمت السيارة بمجموعة من المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها «أنظمة مساعدة فى القيادة الذكية APA Smart ، ونظام الذاتي لركن السيارة، نظام القيادة الذاتي فى الطرق المزدحمة بدون، ونظام IACC لتثبيت السرعة وتحديد لوجهه المركبة دون الامساك بعجلة القيادة، وزر لتشغيل السيارة بدون مفتاح».

كما زودت ببعض االكماليات الأخري من بينها «مصابيح أمامية Galaxy LED مع اضاءة نهارية عالية الجودة، ومصابيح ضباب أمامية، وفتحات تهوية أمامية، ومقابض ذكية مخفية تخرج لك فور القرب منها، ومرايات قابلة للضم مع قفل السيارة، فتحة سقف بانوراما، وزجاج خلفى معتم، وحساسات مطر للمساحات الأمامية، وامكانية طي ظهر الكنبة الخلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وعجلة قيادة مكسوة جلد، وتكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة».

تحتوى السيارة على بعض وسائل الترفيهة، ومنها «شاشة وسائط 12.3 بوصة، و شاشة معلوماتية ، وشاشة تحكم بتكييف السيارة ، مدخل AUX، ومدخل USB، والتحكم في الراديو من عجلة القيادة، وجهاز ملاحي، وبلوتووث، وغيرها».