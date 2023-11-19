تعرف على أسعار سيارات النصف نقل في مصر بعد الزيادات الأخيرة

رصدت “المال” قائمة أحدث أسعار سيارات النصف نقل «البيك أب» المطروحة في السوق المحلية، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التى أقرتها شركات السيارات خلال نوفمبر الحالى.

أسعار شيفروليه الدبابة 2024

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«شيفروليه» عن الأسعار الجديدة لسيارات شيفروليه الدبابة «البيك أب» فئة «صندوق» عند مستوى 686 ألف جنيه، وسعرت فئة «صندوق» بنحو 688 ألف، وفئة «مكييف» بـ745 ألف.

وحددت أسعار شيفروليه الدبابة الفئة الأعلى «تكييف + الإكسسورات» بنحو 760 ألف جنيه.

أسعار جي إم سي نصف نقل

ارتفعت أسعار سيارات JMC نصف نقل الفئة الأولى “شاسيه بدون تكييف” إلى 549.9 ألف جنيه، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلي لـ«فوتون، وjmc».

وصعدت أسعار طرازات جي إم سي الفئة الثانية “صندوق بدون تكييف” إلى 559.9 ألف جنيه، مقابل 484.9 ألف.

وارتفع سعر سيارات جي إم سي الفئة الثالثة “صندوق بتكييف” إلى 594.9 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 519.9 ألف.

أسعار جريت وول وينجل 5

استقرت أسعار سيارات جريت وول وينجل 5 نصف نقل «البيك أب»، والتى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«جريت وول».

وحددت أسعار سيارات «جريت وول وينجل 5» الفئة الأولى بنحو 345 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 400 ألف جنيه.

أسعار تويوتا هايلكس

حددت أسعار سيارات تويوتا هايلكس بنحو 925 ألف جنيه خلال نوفمبر الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «تويوتا مصر».