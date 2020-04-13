تعرف على أسعار سيارات الفان خلال أبريل

شهدت أسعار سيارات الفان سعة (7 مقاعد) استقرارًا لمختلف العلامات التجارية ومنها «شيفروليه، وسوزوكي، وبايك، وكاري، وفيكتوري» خلال أبريل الحالي، وذفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات.

أرجع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، استقرار أسعار سيارات الميني فان إلى حالة التخبط التي تعاني منها سوق السيارات من توقف حركة البيع على خلفية القرارات الصادرة بتعليق إصدار التراخيص من وحدات المرور، بجانب تعطيل العمل في مكاتب توثيق الشهر العقاري، والتي قد دفعت شريحة كبيرة من المستهلكين لتأجيل قراراتهم الشرائية.

واستبعد زيتون امكانية تقديم شركات السيارات خصومات سعرية على طرازاتها في ظل عدم وضوح الرؤية المتعلقة بمدى عودة نشاط القطاع من جديد، مضيفًا أن معظم الوكلاء تقوم حاليًا بتسليم كميات محدود من سياراتها لصالح الموزعين بغرض الحفاظ على مستوي حجم المخزون لديهم خاصة تزامنًا مع توقف الاستيراد وعمليات الشحن من الخارج.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من شركات وتجار السيارات اتجهوا لاغلاق فروعهم ومراكز الصيانة التابعة لهم، في إطار تخفيض تكلفة التشغيل وتقليص الخسائر التي يتلقونها من توقف حركة البيع خلال الوقت الراهن.

أسعار سيارات شيفروليه فان

وأبقت شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه، وأوبل، وMG، على أسعار سيارات شيفروليه الميني فان «N300» موديل 2020، عند مستوى 174 ألفًا و650 جنيهًا خلال الشهر الحالي. شيفروليه فان

ثبات أسعار «سوزوكي فان» عند 154 ألف جنيه

استقرت أسعار سيارات سوزوكي الميني فان سعة (7 مقاعد)، عند مستوى 154 ألف جنيه، خلال شهر أبريل الحالي. سوزوكي فان

أسعار سيارات كاري فان

قدرت مجموعة جى بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي، ومازدا، وشيرى، وجيلى، وكارى، سيارات كاري «Q22» الميني فان موديل 2020، بسعر 155 ألف جنيه خلال أبريل الحالي.

وحددت أسعار سيارات كاري فان «Q22» موديل 2019- بنحو 150 ألف جنيه خلال أبريل الحالي. كاري فان

سيارات فيكتوي فان «V2»