سيــارات

تعرف على أسعار سيارات الفان الأكثر مبيعًا داخل السوق

المال - خاصرصدت "المال" قائمة أسعار سيارات الفان اﻷكثر انتشارًا بالسوق، بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها شركات السيارات خلال يناير الحالي، إذ ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه.وارتفعت أسعار سوزوكى "SUZUKI - VAN" إلى 137 ألف جنيه في يناير الحالي، بدلاً من 122 ألفًا خلال نوفمبر الماضي، ك
15 يناير، 2018 15 يناير، 2018

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المال – خاص


رصدت “المال” قائمة أسعار سيارات الفان اﻷكثر انتشارًا بالسوق، بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها شركات السيارات خلال يناير الحالي، إذ ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار سوزوكى “SUZUKI – VAN” إلى 137 ألف جنيه في يناير الحالي، بدلاً من 122 ألفًا خلال نوفمبر الماضي، كما صعدت أسعار شيفروليه “Chevrolet-  N300” الفئة اﻷولى إلى 160 ألفًا و250 جنيهًا مقابل 148 الفًا و250 جنيهًا، ووصلت أسعار الفئة الثانية إلى 163.3 ألف، بالمقارنة مع 151.3 ألف.

وسجلت أسعار شيفروليه N300 الفئة الثالثة نحو 168.1 ألف مقابل 156.1 ألف، وبلغت أسعار الفئة اﻷعلى نحو 169 ألفا و150 جنيها بدلاً من 157 ألفا و150 جنيها، كما قفزت أسعار كاري “Karry-Q22” إلى 130 ألفا مقارنة مع 119.9 ألف. 

في المقابل، خرجت السيارتان “شنجان STAR 2” و “بريليانس X30” من المنافسة داخل شريحة سيارات الفان؛ بعد عدم توافرهمها بالسوق لفترة امتدت لنحو شهرين؛ وفقًا لما أكده مسئولو مبيعات عرب موتورز وبريليانس البافارية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، استحوذت سوزوكي  “SUZUKI – VAN” على حصة سوقية 57.8 % بعد تمكنها من بيع 2774 سيارة خلال فترة 11 شهراً الأولي من 2017، من إجمالي المبيعات التي بلغت 4798 وحدة.

وسجلت مبيعات “شيفروليه N300” حصة سوقية 21.4% بواقع 1027 سيارة، وبلغ إجمالي مبيعات “كاري Q22” نحو 319 سيارة بحصة 6.6%.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار سيارات الفان اﻷكثر مبيعا بالسوق:


العلامة

السيارة

أسعار نوفمبر 2017

أسعار يناير 2018

مقدار الزيادة

المبيعات

SUZUKI

VAN

122.000

137.000

15.000

2774

Chevrolet

N300

148.250

151.300

156.100

157.150

160.250

163.30

168.100

169.150

12.000

12.000

12.000

12.000

1027

Karry

Q22

119.900

130.000

10.100

319

Brilliance

Brilliance – X30

125.000

61

Changhe

STAR 2

140

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