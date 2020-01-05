تعرف على أسعار سيارات البيك أب خلال يناير (صور)

صعدت أسعار نيسان البيك أب الكابينة المفردة فئة «باور» إلى 256.5 ألف جنيه

ارتفعت أسعار سيارات نيسان البيك أب “التجارية” فئة الكابينة المفردة «S/C» بقيمة 2500 جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة نيسان موتورز إيجيبت.

وصعدت أسعار نيسان “البيك أب” الكابينة المفردة فئة «باور» إلى 256.5 ألف جنيه خلال الشهر الحالى، مقارنة بنحو 254 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات البيك أب نيسان فئة «باور+ تكييف» إلى 262.5 ألف جنيه، مقابل 260 ألفًا. نيسان البيك أب

وقدرت شركة نيسان موتور إيجيبت أسعار سيارات البيك اب الدابل كابينة فئة «باور+ تكييف» بنحو 360 ألف جنيه. نيسان البيك أب

أسعار شيفروليه البيك أب «الدبابة»

أبقت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه، وأوبل، وMG، على أسعار سيارات شيفروليه البيك أب «الدبابة» الفئة الاولى، عند مستوى 288.2 ألف جنيه خلال يناير.

وحددت أسعار سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” الفئة الثانية بقيمة 289.2 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بقيمة 316 ألفًا و250 جنيهًا.

وأعلنت الشركة عن إضافة بعض الكماليات لسيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” للفئة الثانية والثالثة، والتى تتضمن أجزاء «شاشة داخلية Touch، وبلوتوث، ومكبر صوت، ومدخل بيانات USB، وكاميرا خلفية»، بقيمة تصل إلى 5 آلاف جنيه. شيفروليه الدبابة

أسعار تويوتا البيك أب «هايلوکس»

أبقت مجموعة تويوتا إيجيبت الوكيل المحلى للعلامة اليابانية فى مصر، على أسعار سيارات البيك أب تويوتا “هايلوکس” الفئة الأولى، عند مستوي 465 ألف جنيه خلال الشهر الحالى.